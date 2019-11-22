شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن كانت تحت توجيهات أحمد علي.. بن حبتور يأمر قناة اليمن اليوم بالانصياع لأبو براس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرض عبدالعزيز بن حبتور رئيس كيان ما يسمى بمجلس الوزراء في صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي على قناة اليمن اليوم في صنعاء أن تتلقى أوامرها وسياسيتها من صادق أبو راس الذي تسلم حزب المؤتمر بعد اغتيال الحوثيين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت قناة اليمن اليوم منذ نشأتها وهي تابعة للعميد احمد علي وتسير وفقاً ليساسية المؤتمر بقيادة علي عبدالله صالح.

وعقب مقتل صالح، فرضت مليشيا الحوثي سياسية جديدة على القناة وتحويلها لنسخة مكررة من قنواتهم وصارت لا تعبر عن حزب المؤتمر وقطاعاته الشعبية.

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وقال بن حبتور في زيارة لمقر اليمن اليوم وفقا لموقع الحزب :"أن القناة يجب أن تخضع سياسيتها الاعلامية لتوجيهات صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام".



وأكد بن حبتور أن القناة مرصوده ومتابعة بما تقدمه من برامج وأخبار.

وكانت مليشيا الحوثي قد صادرت جميع الصحف واغلقت القنوات عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء ولم يتبقى في صنعاء سوى الصحف الصادر عن الجماعة.