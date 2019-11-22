شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستدعوا عناصرهم بشكل طارئ ويتم نقلهم بالقوة إلى جبهات القتال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت المليشيا الحوثية العناصر التابعة لهم بشكل عاجل وطارئ، وتم نقلهم بالعربات العسكرية من منازلهم بعد أن أغلقوا هواتفهم خوفا من الموت الذي ينتظرهم.

وقال مصدر محلي في محافظة صنعاء لـ " المشهد اليمني " اليوم الخميس، أن المقاتلين الحوثيين أغلقوا هواتفهم خوفاً من طلبهم للجبهات لكنهم فوجؤ بوجود المشرفين بالعربات العسكرية أمام منازلهم.

وأضاف المصدر أن أغلب المقاتلين قدموا عدة أعذار ولكن المليشيا لم تتقبل أعذارهم، وتم تنقلهم على سيارات عسكرية.

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وأكد المصدر أن بعض هذه العناصر الحوثية هربت من على السيارات الحوثية وبعد تعييرهم، قال أحد هذه العناصر " عادنا اشتي أعيش ".

هذا وامتنع المقاتلين الحوثيين من الذهاب للجبهات بعد أن ربطوا تحركهم أيضا بتحرك المشرفين الذين يجنون الفوائد فقط بينما المقاتلين بجنون الموت.

الجدير ذكره أن أغلب المقاتلين الحوثيين توقفوا عن القتال في الجبهات بعد مشاهدتهم لحال زملائهم القتلى والجرحى، وتغرير المشرفين بهم بات معروفا، وهو ما جعل المليشيا توقف مخصصات العديد من المقاتلين والمشرفين بعد امتناعهم من الذهاب للجبهات .