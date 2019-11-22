شكرا لبحثكم عن خبر الهجرة الدولية: 3.6 مليون نزحوا داخل اليمن بسبب الحرب والكوارث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، أن حوالي 3.65 مليون يمني نزحوا داخلياً بسبب النزاع والكوارث.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" انها وزعت وبالشراكة مع عمليات الحماية المدنية الأوروبية 419 حقيبة مأوى في حالات الطوارئ على العائلات في مديرية خنفر، أبين، وفي منطقة توبان، لحج، خلال شهر أكتوبر، إستجابة للفيضانات الأخيرة.

وفي قت سابق أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن نزوح أكثر من 65 ألف شخص من مختلف المناطق التي تشهد مواجهات بين المليشيا والجيش الوطني في الضالع منذ مطلع العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي.

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وأكدت اللجنة الدولية، في تقرير لها صدر مؤخراً، إنه وفقًا لتقرير مصفوفة تتبع النزوح الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 65 ألف شخص تركوا ديارهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.



IOM Yemen

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@IOM_Yemen

حوالي 3.65 مليون يمني نزحوا داخلياً بسبب النزاع والكوارث.

بالشراكة مع عمليات الحماية المدنية الأوروبية، استجابت المنظمة الدولية للهجرة للفيضانات الأخيرة من خلال توزيع 419 حقيبة من مأوى في حالات الطوارئ على العائلات في مديرية خنفر، أبين، وفي منطقة توبان، لحج، خلال شهر أكتوبر.