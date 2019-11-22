شكرا لمتابعة خبر عن قبيلة يمنية : تفاجئ الجميع وتوجه صفعة مدوية لعبدالملك الحوثي وتطرد القائد العسكري الأول للحوثيين والجماعة تستنفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : مأساة ادمت القلوب وادمعت العيون..نهاية كارثية لعروسة يمنية بعد دقائق فقط من ليلة دخلتها..لن تصدق ماهو السبب؟! "صورة صادمة" وتفاصيل تهز الوطن العربي حالة تأهب قصوى في صفوف الحوثيين في العاصمة صنعاء واعتقالات بالمئات واجراءات مشددة .. وخوف مرعب من اشتعال ثورة ضدهم بعد نفي الشائعات عن وفاته ..“عادل إمام” على مشارف الموت.. شاهد ولن تصدق عينيك كيف أصبح “الزعيم“ في أول ظهور له (فيديو صادم) مصادر عسكرية تفجر مفاجاة صادمة للشرعية .. وتكشف معومات خطيرة عن خطة لإسقاط مدينة مأرب

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