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صنعاء - ياسمين الخيامي - وكيل مدرسة سعودية يباغت احد المعلمين بأغرب عقاب والاخير يشعر بالرعب والهلع وعندما وصل رجال الشرطة الى المدرسة شعرو بالصدمة ولم يصدقوا ما حدث

2019/11/22 الساعة 04:44 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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