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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي يباغتون الجميع بضربة لم يتوقعها احد ستقصم ظهر عيدروس الزبيدي وتقهر كل الجنوبيين وتبدد حلمهم بدولة جنوبية مستقلة

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