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الجيش ينصب كمين للحوثيين في تعز أوقع نحو 20 قتيل ومصاب من الحوثيين وتدمير آليات

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل وإصابة 19 عنصرا من الحوثيين في كمين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر اللواء 22 ميكا، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "القوات استدرجت مجاميع من الحوثيين إلى كمين نصبته في جبهة العريش شرق مدينة تعز".

وأكد "مقتل 8 من الحوثيين وإصابة 11 آخرين، علاوة على خسائر فادحة في المعدات، خلال الكمين".

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وأشار إلى: "إعطاب مدرعة للحوثيين وإجبار عناصرهم على التراجع من مواقع استحدثتها الجماعة في المصانع ومدرسة الرفاعي والمنفر وعبدان شرق تعز".

في السياق ذاته: "أحبطت القوات محاولة تقدم للحوثيين إلى مدرسة الصديق في عبدان، بعد وصول تعزيزات لهم مكونة من مدرعة وآلية وسيارة محملتين بالأفراد، وآلية على متنها رشاش عيار 23 ملم"، حسب البيان.

ووفقاً للواء، "يعمل الحوثيون منذ أسابيع على تكثيف تحشيداتهم إلى جبهات تعز وتكرار هجماتهم بين فترة واخرى على مواقع الجيش الوطني، وسط قصف على الأحياء السكنية بمدينة تعز".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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