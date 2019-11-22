بحث امكانية استئناف عمل البعثات الطبية الصينية بمستشفى سيئون العام 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث امكانية استئناف عمل البعثات الطبية الصينية بمستشفىسيئون العام
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري،اليوم، مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ ،امكانية استئناف عمل البعثات الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون العام و المراكز الصحية في المحافظة.
كما ناقش اللقاء جملة من المشاريع الخاصة بقطاعات الصحة و التعليم العام والمهني و الجامعي والتدخلات التنموية للصين في اطار برامجها لدعم اليمن.
وأشاد الوكيل الكثيري بجهود الصين الداعمة لليمن في مختلف المجالات لاسميا القطاع الصحي من خلال نشاط البعثات الطبية الصينية منذ العام ١٩٧٥م.
من جانبه أكد السفير الصيني اهتمام بلاده بالشأن اليمني و تقديم المساعدات الإنسانية و البرامج التنموية لليمن..مشيرا الى ان السفارة تدرس عدد من التدخلات الصحية و التعليمية في اليمن و من ضمنها مديريات وادي حضرموت و الصحراء و استئناف عدد من البرامج والبعثات الصحية.
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