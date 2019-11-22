عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تخرج دفعة قادة سريا فى اللواء 170 دفاع جوي بتعز

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أقام اللواء 170 دفاع جوي، الخميس، حفل تخرج دفعة دورة قادة السرايا في اللواء، برعاية محافظ محافظة تعز وقيادة المحور.



واستمرت الدورة لمدة 21 يوم، شارك فيها 35 ضابطا من قادة السرايا .

وفي مستهل الاحتفال ألقى رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي، العميد عبدالعزيز المجيدي، كلمة رحب فيها بالحضور..مشيرا إلى أن تخرج هذه الدفعة الجديدة من الضباط المشاركين في دورة قادة السرايا، نتيجة جهود كبيرة بذلها القائمين عليها.

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واوضح العميد المجيدي في الاحتفال بحضور وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي، ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري،بأن الدورة التدريبية ركزت على تأهيل قادة السرايا في كيفية اتخاذ القرارات أثناء المعركة، خاصة وأن المعركة الحديثة تتميز بالسرعة..مجدداً العهد للقيادة السياسية والشعب وتعز بالاستمرار في النضال والاستبسال في أداء الواحب حتى استكمال تحرير المحافظة.

من جانبه ألقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي كلمة هنأ فيها الخريجين..مشيراً الى تضحيات الجيش الوطني على مدى سنوات الحرب السابقة.

وقال المخلافي"نعول كثيرا على الجيش الوطني في إنجاز المهمة وإعادة الاعتبار للجمهورية وحماية المكتسبات، ولن يأتي ذلك إلا من خلال التدريب".

كما ألقيت كلمة الخريجين وقصيدة شعرية ألقاها ركن توجيه اللواء بالأضافة إلى العديد من الفقرات المختلفة.