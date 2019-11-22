عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الإعلام: تسليم مقر السفارة اليمنية بطهران دليل إضافي على الحوثي للنظام الإيراني

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

‏وصف وزير الاعلام معمر الارياني تسليم النظام الإيراني مليشيا الحوثي الانقلابية المقار الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران بالعمل العدائي والانتهاك الصارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية.



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وقال الإرياني، أن تسليم مقر السفارة دليل إضافي على تبعية هذه المليشيا للنظام الإيراني وتوظيفها لتقويض مؤسسات الدولة وتحويل اليمن منصة لإقلاق امن المنطقة واستهداف دول الجوار.

‏وأوضح الارياني إلى ان هذه الخطوة الاستفزازية لليمن حكومة وشعبا تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية واستخدام المليشيا الحوثية أداة لتنفيذ سياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات ايران لخدمة أبنائها وليس لتمويل المشاريع التوسعية والمليشيات الطائفية.

‏وأشار الارياني إلى ان هذه الخطوة العدائية تؤكد الانخراط الكامل للمليشيا الحوثية ضمن الأجندة الإيرانية وتماهيها مع سياساتها التصعيدية، وعبثية الحديث عن إمكانية فصل هذه المليشيا عن النظام الإيراني وجدوى الجهود التي تبذل بهدف تأهيلها لتكون جزء من مسار بناء السلام في اليمن والمنطقة.