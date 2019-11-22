عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز.. تدشين توزيع 4 شحنات مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

دشنت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق ،اليوم الخميس، توزيع 4 شحنات من الادوية والمستلزمات الطبية و محاليل الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانية.

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وثمنت وكيل محافظة تعز جهود مركز الملك سلمان ودعمه الدائم و المستمر للقطاع الصحي في تعز منذ بداية الحرب..مشيرة إلى أن الجهود الانسانية لمركز الملك سلمان تعكس مستوى حرص وتعاون الاشقاء في المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة المواطنين والأثار المدمرة للحرب.

وتحتوي الشحنات المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة اكثر من ١١٠ طن من الادوية.