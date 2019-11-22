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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادة العمليات المشتركة تناقش سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 - مأرب ناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماعها ،اليوم، برئاسة اللواء الركن صغير حمود بن عزيز،سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال ،وكذا الوضع الاداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الاستراتيجية والعملياتية والقتالية.

Advertisements واشاد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز ببطولات وتضحيات قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال..مؤكداً أن مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا في انهيار تام..موضحا حجم الخسائر التي تتكبدها في مختلف الجبهات. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود ومواكبة الاحداث والتطورات وتحديث وتطوير الخطط وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.

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