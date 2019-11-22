اليمن يشارك في أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يشاركفي أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - القاهرة

شاركت اليمن في أعمال الدورة الـ٣٥ لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بوفد يرأسه، مندوب بلادنا الدائم لدى الجامعة العربية، السفير، رياض العكبري .



ناقش الاجتماع الوزاري العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال مكافحة الارهاب وغسيل الاموال ومكافحة الفساد وتجريم دفع الفدية وكذلك توحيد التشريعات العربية بمايخدم وحدة الصف العربي امام كافة القضايا .

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وفي الإجتماع، جدد السفير رياض العكبري التأكيد على إستمرار دور اليمن الفاعل في تحقيق وانجاح العمل العربي المشترك في المجال القضائي والعدلي .. لافتاً إلى أنه بعد اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي فان الامال معقودة على مواصلة تطوير جهود اعادة بناء مؤسسات القضاء والعدل واجهزة انفاذ القانون.

ودعا في هذا السياق الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك الى الاسهام في تعزيز تلك الجهود وزيادة مساهمتها في تقديم الدعم في مجالات التدريب والتاهيل وفي اعادة بناء المؤسسات القضائية والعدلية واجهزة انفاذ القانون في بلادنا .

كما جدد السفير رياض العكبري التأكيد على موقف اليمن الداعم والثابت للقضية الفلسطينية والرافض للقرار الأمريكي الذي أعلن أن بناء الإحتلال الإسرائيلي للمستوطنات في الضفة الغربية لم يعد مخالفة للقانون الدولي .. معتبراً ذلك خرقا للقانون الدولي واعتداءاً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.