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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هيئة تدريس كلية العلوم التطبيقية تنظم ندوة علمية بالمهرة
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 - الغيضة
ناقشت ندوة علمية نظمتها اليوم الخميس، لجنة الجودة والتطوير بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة، أهمية ثقافة الجودة لدى اعضاء الهيئة التدريسة والادارية .
وأستعرض المشاركون في الندوة من هيئة تدريس الكلية، عدد من أوراق العمل حول مفهوم الجودة في التعليم العالي من خلال محاور المنهاج الدراسي وأساليب التعليم، واعضاء الهيئة التدريسية، والمكتبات ومصادر التعلم، وتقدم الطلاب وتقويم أدائهم ، وكيف تتحقق الجودة من كل محور من هذه المحاور.
وتطرق المشاركون إلى النتائج المترتبة على استخدام وتطبيق الجودة في التعليم الجامعي من أهمها ان تكون هناك رؤية ورسالة وأهداف واضحة ومحددة، وكذلك ارتفاع مستوئ أداء جميع العاملين سواء الأكاديميين أو الإداريين.
حضر الندوة، عميد الكلية د. فائز جمعان بن مركب، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية والأكاديميين .
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