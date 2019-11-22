عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وكيل محافظة تعز يوجه بحصر شامل لممتلكات الأوقاف بالمحافظة

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

وجه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،اليوم، مكتب الأوقاف بالمحافظة بسرعة تجهيز خارطة بأملاك الاوقاف والمشاكل التي تحاول النيل من اراضي الاوقاف وأموالها الموقوفة.



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وشدد المخلافي خلال اجتماعه بمكتب الاوقاف بالمحافظة ، على ضرورة حصر الاراضي التي لم تسدد أجورها للأوقاف مع اسماء المستأجرين، والاراضي التي فيها اشكالات واعتداءات، والاراضي التي عليها تنازع في المحاكم،والاراضي التي باعها المستاجرين بدون علم الاوقاف مع اسماء البائعين وعليهم تقع المسؤلية الكاملة ليتم إحالتها إلى القضاء .

وأكد الوكيل المخلافي إن خارطة الاوقاف سيتم بموجبها توجيه الاجهزة الامنية للقيام بضبط المعتدين والمخالفين حسب الإجرات القانونية .

من جهته اطلع مدير عام مكتب الاوقاف بالمحافظة القاضي خالد البركاني ، وكيل أول المحافظة على سير العمل خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة في استعادة العمل في المكتب والصعوبات التى تواجه العمل في حصر جميع املاك الاوقاف والرفع فيها الى قيادة السلطة المحلية .