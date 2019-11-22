مركز بازرعة لتعزيز صحة الطفل وتنمية المجتمع يحتفي باليوم العالمي للطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بحضور مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، وفي أجواء فرائحية كبيرة وجميلة تعبر عن فرحة وبراءة الأطفال، احتفل مركز بازرعة لتعزيز صحة الطفل وتنمية المجتمع باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، تحت شعار "لأننا نحبهم نسعى لاسعادهم" وذلك بمدينة كريتر بمحافظة عدن.

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وفي كلمة لمديرة المركز د. أروى ناصر ، رحبت فيها بكل ضيوف الحفل وفي مقدمتهم مدير عام مديرية صيرة أ. خالد سيدو وأولياء أمور الأطفال، موضحة أن هذه الفعالية تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للأطفال الذي أقامت فيه جمعية الأمم المتحدة "حقوق الأطفال".

وأوضحت أنه من حق الطفل "التعليم، والعيش بأمان، وعدم دخول الأطفال سوق العمالة، ورفض الزواج المبكر للفتيات"، ومنحهم العيش في ظل طفولة مهيئة سعيدة تمنح لهم الحقوق الكاملة والبيئة التحفيزية المناسبة لقدراتهم ومواهبهم الرائعة.

تخللت الفعالية العديد من الفقرات والمشاركات الفنية والإبداعية المختلفة للأطفال "مسابقات فكاهية وثقافية، أناشيد، ألعاب مختلفة، مواهب، هدايا".

وفي الأخير تقدمت إدارة مركز بازرعة بجزيل الشكر والتقدير لكل الداعمين والمساهمين في إنجاح الفعالية، وكذلك إلى السلطة المحلية وأولياء الأمور وفرق العمل، لمشاركتهم وحضورهم الكريم ، الذي يأتي لتشجيع وتعزيز قدرات الأطفال وتنمية المجتمع.