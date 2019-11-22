شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : حدث تاريخي نادر في العاصمة السعودية الرياض بالكامل .. لم تشهده منذ 30 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول تعليق رسمي وعاجل من السعودية بعد أنباء اقتراب المصالحة مع دولة قطر رسمياً.. عودة مطار إحدى مطارات الشرعية بعد توقف ثلاث سنوات العودة للعمل بشكل رسمي ابتداءً من اليوم تصريح هام من الرئاسة اليمنية .. حول تعيين محافظ ومدير شرطة لمحافظة عدن لقاء يجمع السفير أحمد علي عبدالله صالح .. والعميد طارق والقربي بـ’’محمد بن زايد’’ في الامارات (تفاصيل)

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