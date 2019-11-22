أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

وثيقة .. هيئة الطيران المدني تحدد مواعيد إٍستقبال مطار الريان للرحلات الجوية الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436204/. مركز الملك سلمان يستعد لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436205/ عدن .. إحباط محاولة تهريب أحذية عسكرية إلى صنعاء الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436206/ ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الجمعة الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436211/ فتح : إتفاق الرياض كونه خارطة طريق لحل كثير من المعوقات والمشاكل الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436212/ قيادي بالمقاومة الجنوبية لـ"الخليج 365": الحكومة مهمتها الرواتب..والشرعية تستخدم الشللية للبقاء الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436217/ تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الخميس الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436219/ اخماد حريق هائل في خور المكلا.. صور الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436220/ Advertisements اجتماع في شحن يناقش القضايا الخدمية والأمنية بالمديرية الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436224/ كفاين يقر اطلاق حملة لتنظيم الصيد التقليدي وضبط المخالفين بالمهرة الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436225/ المجلس الإنتقالي يشكل لجان للعمل مع قوات التحالف في عدن الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436187/ وفد المملكة لدي الطاقة الذرية يتهم إيران بتسخير عائدات النووي لإثارة الاضطرابات الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436190/ غريفيث يقدم إحاطته غداً إلى مجلس الأمن وينشر رابط بثها المباشر الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436192/ عداء الإسلام للإرهاب ودور الجنوب في مكافحته بمحاضرة للهيئة الأكاديمية الجنوبية بعدن الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436194/ وفاة موظف حكومي في سجون الميليشيات جراء التعذيب الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436197/ نائب الرئيس : إتفاق الرياض يشكل رافداً مهماً للشرعية الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436198/ إجتماع ثلاثي يناقش نتائج تنفيذ المنظمات الأممية لمشاريعها في اليمن الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436199/ ورشة عمل في عدن توصي بتطوير المناهج التعليمية لأجهزة القضاء والأمن الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436200/ بمشاركة الوزير قباطي .. الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يختتم أعماله في الأحساء الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436202/ المهرة .. إطلاق حملة لتنظيم الصيد التقليدي وردع المخالفين الخميس 21 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/436203/

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