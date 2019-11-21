منتدى طلاب سقطرى بحضرموت يقيم دوري كرة القدم لطلاب سقطرى بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

ضمن أنشطة المنتدى أقام منتدى طلاب سقطرى بحضرموت مساء الأربعاء دوري كرة القدم للموسم الثاني لطلاب سقطرى الساكنين في السكنات الطلابية بالمكلا.



وخلال المباريات المحددة تواجه سكن الإيمان مع سكن الأوائل وكان الفوز حليف سكن الإيمان بركلات الترجيح وفي المباراة الثانية تواجه سكن الإرتقاء مع فريق الأتحاد وكان الفوز من نصيب فريق الأتحاد بثلاثية نضيفة وبهذا الفوز يتأهل فريق الأتحاد إلى المباراة النهائية ليقابل الفائز من سكن الجامعي و سكن الإيمان.

وفي الدور قبل النهائي تواجه سكن الجامعي مع سكن الإيمان وفاز سكن الجامعي لينتقل للمباراة النهائية ليقابل فريق الأتحاد.

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وكان الشرف لفريق الأتحاد و السكن الجامعي في لعب المباراة النهائية حيث توج فريق الأتحاد بلقب الدوري في نسخته الثانية بعد فوزه بركلات الترجيح.

وبعد تكريم فريق الأتحاد بلقب الدوري تم تكريم أفضل حارس في الدوري حارس فريق الأتحاد الاعب "سالم سعيد بن قبلان" وافضل هداف لاعب فريق الأتحاد "امجد وحيد بن بخيث" وافضل لاعب لاعب فريق الأتحاد "اكرم عيسى الكرمهي" وحكم المباراة "عبدالله الشجمي".

وقام رئيس المنتدى علي الجزلاوي بتكريم منظمين الدوري الحبيب علي اللحصي و سالم عبدالله أثر الجهود التي بدلوها في تنظيم الدوري وظهوره بشكل يليق بالمنتدى.

وقال عبدالله الحديدي المنظم للدوري في نسخته الأولى، نأمل من فريق الأتحاد خطف الدوري بعد مشاركته للمرة الأولى في الدوري.

الجدير بالذكر للمرة الثانية يتوج فريق السكن الجامعي وصيف للدوري.