تكريم الطالب الحضرمي محمد بن علي الحاج من قبل سلطان ولاية باهانق الماليزية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات حاز الطالب الحضرمي محمد عبد الله حسن بن علي الحاج على درجة البكالوريوس من جامعة باهانق الماليزية كلية الإدارة الصناعية تخصص إدارة التكنولوجيا الصناعية محققاً المرتبة الأولى مع مرتبة الشرف على دفعته .

وحظي الطالب بن علي الحاج بتكريم من قبل سلطان ولاية باهانق الماليزية لحصوله على مرتبة الشرف وفوزه بأفضل بحث على مستوى الجامعة . وحمل بحث التخرج عنوان " التنمية المستدامة في المجال الصناعي والإداري والجامعات " وحضر مراسم التكريم عدد من مسؤولي جامعة باهانق والأكاديميين والشخصيات الاعتبارية والخريجين .

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