شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الراصد الجوي “باقروان“ يصدر بيانا توضيحيا بخصوص حالة البحر ليوم غد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - خاص نبه الراصد الجوي محمد باقروان عضو الأرصاد الجوية بمحافظة حضرموت، بيان توضيح اليوم الخميس، المسافرين أصحاب العباري والمراكب من محافظة المهرة الى محافظة عدن من شدة الرياح الشرقية في المياه الأقليمية اليمنية.

وقال باقروان، نحذر الصيادين الصيادين ومرتادي البحر أصحاب العمق البحري ( الغبة ) من بئرعلي وعرقة واحور الى شقرى وعدن من شدة الرياح خلال هذه الفترة. وأضاف باقروان، على المسافرين من عرقة الى عدن الإنتباه لقواربهم، مشيراً الى أن شدة الرياح ستكون نحو البر للفترة من مساء غدا الجمعة 22 نوفمبر الى الاثنين 25 نوفمبر.

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