ورشة عمل بسيئون تناقش تدريس اللغة الانجليزية في ثانويات وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقشت ورشة العمل التي اقيمت بمدينة سيئون اليوم الاربعاء 20/نوفمبر/2019م والتي نظمتها مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية بالمحافظة واستهدفت رؤساء الشعب الانجليزية في الثانويات النموذجية ناقشت برنامج تدريس اللغة الانجليزية واليات تطويره في الثانويات النموذجية بالوادي من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

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وفي حفل افتتاح الورشة ألقيت كلمة توجهية من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم اشاد فيها بجهود مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية على الاهتمام بتفعيل المناهج الدراسية في الثانويات النموذجية ومنها اللغة الانجليزية وان تكون هناك مخرجات للطلاب والطالبات في اللغة الانجليزية تعينهم في مواصلة دارساتهم الجامعية على المستوى المحلي والخارجي مقدما الشكر للدكتور صالح عرم المدير التنفيذي للمؤسسة مبديا استعداد مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي لتذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل المؤسسة في الوادي.

من جانبة اشار امين باعباد مدير ادارة التعليم بمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية ان الورشة سوف تخرج بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة الى تطوير العمل التربوي والتعليمي في المدارس النموذجة وخاصة الاهتمام بالغة الانجليزية مشيدا باهتمام مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الاستاذ الدكتور/ محمد احمد فلهوم ورعايته للورشة.

حضر الورشة مستشار مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية احمد بن مخاشن ومديري ثانويتي سيئون النموذجية للبنين والبنات محمد عمر حسان وانور علي باشغيوان ومديري معهد حضرموت للغة الانجليزية بسيئون والمكلا علوي بن طاهر ومحسن باقطيان ومدير ادارة الاعلام بمؤسسة حضرموت صالح بلسود.