التميمي والعمودي يتفقدان سير العمل بمخيّم نور العين الطبي المجاني بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سيئون اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي عبداللاه التميمي ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة السكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي اليوم سير العمل بمخيم نور العين الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بهيئة مستشفى سيئون العام.

Advertisements وتنفذ المخيم الطبي المجاني مؤسسة البصر العالمية مستشفى هيا اليحيا بتمويل واشراف جمعية العون المباشر بدولة الكويت الشقيقة – مكتب اليمن بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الذي بدأ العمل يوم الاثنين الماضي بتاريخ 18 نوفمبر الجاري . واستمع التميمي والعمودي من قبل ممثل مؤسسة البصر العالمية باليمن الشيخ محمد الحميري بأن المخيم وخلال ثلاثة ايام تم معاينة 2067 مريض ومريضة وسيجري لعدد 278 عمليات المياه البيضاء بعد فرزهم خلال المعاينة وتركيب العدسات إضافة الى صرف الادوية والعلاجات والنظارات المجانية مثمنا جهود الطاقم الطبي والفني المحلي المشارك في المخيم مع الطاقم الطبي والفني والاداري والذي يبلغ عددهم اكثر من 17 مشارك . رافقهم في الزيارة ممثل جمعية العون المباشر باليمن ومدير المخيمات بمؤسسة البصر العالمية محمد صالح العمري .

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