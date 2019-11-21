إنتقالي تريم يعزي في وفاة الاستاذ "خالد صالح بن هبشان التميمي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 - تريم قدمت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية تريم، واجب العزاء بوفاة الاستاذ "خالد صالح بن هبشان التميمي"، وكيل مدرسة عيديد للتعليم الأساسي.. وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص بيان النغي كما ورد:

Advertisements تتقدم القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية تريم بأحر التعازي وعظيم المواساة في وفاة من قدس الله روحه الى الجنة المغفور له بإذن الله تعالى الاستاذ خالد صالح بن هبشان التميمي وكيل مدرسة عيديد للتعليم الاساسي للبنين؛ مقدمة التعازي لعمه الأخ عبدالله بن عوض بن هبشان التميمي وأخيه الدكتور عاطف صالح التميمي وأولاده وأهله وزملاءه ومحبيه وكافة آل عمهر . وبهذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية تريم /الاستاذ حسن حسين بن الشيخ أبي بكر

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