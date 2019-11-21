شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بالمهرة يتسلّم أدوية لمرضى الفشل الكلوي دعما من جمعية إحياء الثراث الكويتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة دشن وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد بن عليان، اليوم، بمعية مدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد ومدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف ، عملية إستلام الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي من جمعية الحكمة بحضرموت بتمويل من جمعية إحياء التراث الكويتية.

Advertisements وفي التدشين ثمن الوكيل عليان الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الكويت في مختلف المجالات، مشيدا بما تقدمه جمعية إحياء التراث الكويتية وجمعية الحكمة بحضرموت للقطاع الصحي بالمهرة. من جانبه أوضح الأخ نجيب أحمد مخرج الأمين العام لجمعية الحكمة بأن التكلفة الإجمالية لهذه الأدوية تبلغ سبعون مليون ومئتان الف ريال وتأتي في إطار الدعم المقدم لمرضى الفشل الكلوي. حضر عملية التسليم الأخ عوض محمد باعرام رئيس قسم البرامج الصحيه بجمعية الحكمة وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة .

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