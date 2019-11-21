أهمية ثقافة الجودة في ندوة علمية بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

نظمت لجنة الجودة والتطوير بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة ، اليوم، ندوة علمية بعنوان ( أهمية ثقافة الجودة لدى اعضاء الهيئة التدريسة والادارية) بحضور عميد الكلية د. فائز جمعان بن مركب، ود. عبدالاله العكام رئيس قسم ادارة الاعمال ود. ناصر باكريت رئيس قسم علوم الحاسوب، والاستاذ عبدالله سويلم أمين عام الكلية ، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

Advertisements

الندوة - التي حاضر فيها حمزه عبدالحكيم لرضي- تركزت عن مفهوم الجودة في التعليم العالي من خلال محاور المنهاج الدراسي وأساليب التعليم، واعضاء الهيئة التدريسية، والمكتبات ومصادر التعلم، وتقدم الطلاب وتقويم أدائهم ، وكيف تتحقق الجودة من كل محور من هذه المحاور.

وخلال الندوة تحدث الأستاذ حمزه لرضي عن المسوغات التي أدت إلى تطبيق الجودة ، من أهمها عدم وضوح الأهداف في البرنامج الأكاديمي وتدني مستوى الخريجين ، كما تم التطرق إلى النتائج المترتبة على استخدام وتطبيق الجودة في التعليم الجامعي من أهمها ان تكون هناك رؤية ورسالة وأهداف واضحة ومحددة، وكذلك ارتفاع مستوئ أداء جميع العاملين سواء الأكاديميين أو الإداريين.

وفي ختام الندوة قام معالي الدكتور فائز بن مركب بالقاء كلمة العمادة حيث توجه بالشكر إلى المدرس حمزه لرضي ، معد ومنفذ الندوة، منوها على أهمية مثل هذه الندوات في مصلحة العمل الأكاديمي والإداري.