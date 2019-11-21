مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة يواصل نزولاتة اليومية لضبط المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

واصل مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة صباح هذا اليوم الخميس 21/11/2018م حملة تفتيش شملت عدد من المحلات التجارية بحي الجحي بمدينة الغيضة بعاصمة المحافظة .

Advertisements

حيث كثفت الحملة جهودها في البحث والتفتيش على تلك المواد منتهية الصلاحية وكذا مراقبة حالة المواد الغذائية وحال التخزين لها حفاظاً على سلامة المستهلك .

وافاد الأستاذ/ عبدالله خودم محمد مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة الى ان المكتب في مواصلة مستمرة لهذه الحملات والنزولات الميدانية الى المحلات التجارية ومراقبة الاسواق الى الحفاظ على سلامة وحماية المستهلك ، مشيرا الى انة ومن خلال النزول المستمر خلال هذا العام تقلصت تلك المواد بالاسواق ، وأن حماية المستهلك بالمكتب تعمل وبشكل مكثف في هذا المجال للوصول الى القضاء على هذة الظاهرة التي تورق المجتمع ، لما لها من أضرار صحية كبيرة على المواطن .

كما أكد بن خودم على ضروره تعاون المواطن مع فرق حماية المستهلك في الإبلاغ عن تلك المحال التي قد تتواجد فيها تلك المواد ، ودعا ارباب تلك المحلات الى ضرورة تفقد المواد وتاريخ الصلاحية بشكل مستمر وان المسؤولية تقع على عاتقهم ، وان مكتب الصناعة لن يتهاون مع المخالفين .

هذا وتستمر إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالنزول اليومي للأسواق لضبط المخلفات التجارية وكل ما هو متعلق بصحة المستهلك وتحرص على تفعيل الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية وغاز الطبخ المنزلي والافران والمخابز والتاكد من صلاحية المواد واوزان الخبز واسطوانات الغاز حسب خطتها التي رسمتها خلال عام 2019 من أجل الحفاظ على استقرار السوق وضبط المواد المنتهية ومنع الاضرار بصحة المواطن وحمايتة .