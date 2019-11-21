مدير عام مديرية حصوين يستقبل وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المهرة أستقبل مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الاسد، اليوم ، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة المهندس سعيد الزهراني و مهند الشهري مساعد مدير البرنامج و صادق باشراحيل مهندس المكتب.

حيث اصطحبهم المدير العام في زيارة تفقدية إلى مشروع بناء المدرسة الممولة من البرنامج السعودي المكونة من 12 فصل مع ملحقاتها ، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الريفي بالمديرية ومحطة الكهرباء للاطلاع على سير العمل فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد مدير عام المديرية بالدور الذي يقوم الأخوة في البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في دعم وتمويل المشاريع الخدمية والتنموية في المديرية. رافق المدير العام في الزيارة مدير مكتب الصحة الاخ احمد سعد الاسد ومدير فرع مؤسسة الكهرباء بالمديرية.

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