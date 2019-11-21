تحرير أسرى للجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تمكنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الخميس، من تحرير ” ستة” من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل جديدة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” عبدالقادر المرتضى” أنه تم تحرير ” ستة ” من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل في جبهات ” تعز، مأرب، الساحل الغربي ” عبر وساطات محلية.
الجدير بالذكر أن عمليات الافراج عن الأسرى تتم بوساطات محلية بعيدا عن الأمم المتحدة التي تنصلت عن اتفاق السويد بشأن الأسرى.
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