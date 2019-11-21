شكرا لمتابعة خبر عن ضغوطات إيرانية تمارس على ”الحوثي“ وتلويح أمريكي بنقل ”سيناريو لبنان والعراق“ الى ”العاصمة صنعاء“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أسعار الذهب والمجوهرات في الأسواق اليمنية اليوم الخميس الحوثيون يستدعوا عناصرهم بشكل عاجل وطارئ ويتم نقلهم بالقوة إلى جبهات القتال تفاصيل القصة الحزئنة : لامرأة يمنية تبحث عن زوجها المفقود بعد سفره الى السعودية شاهد .. الظهور النادر لـ"السلطان قابوس" يُحدث مفاجأة نوعية غير مسبوقه في سلطنة عمان (صور وتفاصيل)

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