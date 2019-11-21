شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجـــل : الملك سلمان يزلزل العالم بهذه التصريحات الجرئية عن السعودية .. شاهد ماذا قال والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "على إيران أن تدرك أنها أمام خيارات جدية وستتحمل نتائجها"، مؤكدا أن المملكة "على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان".

وأضاف الملك سلمان ، خلال كلمته في مجلس الشورى اليوم الأربعاء:" تواصل المملكة جهودها المشرفة في نصرة اليمن"، لافتا إلى أن إيران "ما زالت مستمرة منذ عقود بالتدخل بشؤون جيرانها ورعاية ودعم الإرهاب".

وتابع :"لقد عانت المملكة والعديد من الدول من سياسات وممارسات النظام الإيراني"، قائلا :" أضاف النظام الإيراني إلى رصيده الإجرامي الاعتداء التخريبي على أرامكو، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط، والتزمنا كعادتنا بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة".

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وأضاف "أننا نثمن بكثير من الاعتزاز مواقف حلفائنا من الدول الشقيقة والصديقة" ؛ وقال: "على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات ستتحمل نتائجها، والمملكة لا تنشد الحرب إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان، ونأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة".

وومضي بالقول:" نجدد التأكيد على موقف المملكة من أن الحل السياسي هو الحل الوحيد؛ للحفاظ على سورية وطناً آمناً وموحداً، وأن ذلك لا يتحقق إلا بإخراج كل القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها من هناك".

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