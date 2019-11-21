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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. الفنان حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: اعتزال وطلاق وزوجة ثانية.. قصة الفنانة المصرية “صابرين” مع الحجاب وحتى خلعه ! شاهد.. الفنان حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة ورد للتو.. هذا مايحدث الان بين أمراء الاسرة الحاكمة.. والملك سلمان يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله وتسليم مقاليد السلطة لولي العهد "محمد بن سلمان".. تفاصيل طارئة صوت و صورة.. زلزال من أبراج ”سما المصري ” تظهر بالفستان الاحمر المتوهج Advertisements شاهد فيديو.. سما المصري تنشر فيديو تتظاهر بلبوصة : شوفوا بتطالب بحق مين ظهور جديد للراقصة ’’سما المصري‘‘ لن تصدق ماذا تعمل بقميص النوم ..شاهد فيديو صادم سما المصري تقارن تضاريسها بمؤخرة رانيا يوسف! – صورة شاهد... أول ظهور لشيماء الحاج بعد فضيحة الفيديوهات الاباحية اختفاء غامض لأميرة من "آل سعود".. و"دويتشه فيله" يفجر مفاجات مزلزلة ويكشف علاقة محمد بن سلمان بالحادثةtyle="text-align: justify;">فاجأ الفنان المصري حسين فهمي حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41. حيث ظهر مع زوجته الجديدة لأول مرة.

وظهرت زوجة الفنان وهي ترتدي فستان أزرق ، ودخلت معه على السجادة الحمراء، وسط تساؤل الحضور.

يشار إلى أن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضره عدد كبير من الفنانين ومنهم حلا شيحة، هنا شيحة، ليلي علوي، رجاء الجداوي، هند صبري، لبلبة، نادية الجندي، إلهام شاهين، رانيا يوسف، منى زكي، أحمد حلمي، منة شلبي، حسين فهمي، ونيرمين الفقي.

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