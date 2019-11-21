حضرموت: عودة مطار الريان للعمل بشكل رسمي ابتداءً من غدٍ الجمعة (وثيقة)

أعلنت الهيئة العامة اليمنية للطيران المدني والأرصاد اليوم الخميس، عن عودة مطار الريان للعمل بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وخاطبت الهيئة في تعميم لها، شركات طيران؛ اليمنية، السعيدة، وطيران الملكة بلقيس، مؤكدة فتح مطار الريان أمام الرحلات الدولية ابتداءً من يوم الجمعة السادسة صباحاً.

ويأتي هذه القرار بعد سنوات من إغلاق المطار من قبل القوات الإماراتية وتحويله إلى قاعدة عسكرية خاصة بها.

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وكان المطار قد توقف عن العمل في 2015، بعد سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وساحل حضرموت، واستمر متوقفاً بعد تحرير ساحل حضرموت في إبريل 2016.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجّه خلال الثلاث السنوات الماضية بفتح المطار وإعادة تشغيله، بيد أن الأمر لم يحدث حتى هذه المرة.

ويعد مطار الريان ثالث أكبر مطار في الجمهورية بعد مطاري صنعاء وعدن، إلى جانب كونه بوابة عبور لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى.

