شاهد.. بعد تركها mbc بسبب الصور الفاضحة .. إعلامية شهيرة تفجرر مفاجأة مدوية وتعلن زواجها من هذا الرجل!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد أن غادرت قنوات mbc بسبب تسريب صور فاضحة لها، اضطرتها إلى مغادرة القناة بحجة أخذ استراحة، فاجأت الإعلامية مريم سعيد الجميع بإعلان زواجها من رجل أعمال خليجي في لندن.



وتم الإعلان عن الزواج بعد أسابيع قليلة من خطبتها برجل أعمال خليجي، قال البعض أنه كويتي، واحتفلت بزواجها بحضور أسرتها وأسرة زوجها.



واختفت الإعلامية المغربية منذ بداية العام الحالي بعدما أعلنت مغادرتها من برنامج "تريندينغ" بشكل مفاجئ، لحاجتها أخذ استراحة قصيرة وفق قولها وقتها، مؤكدة انتهاء مشوارها في البرنامج عبر MBC، وجاء ذلك بالتزامن مع تسريب صور فاضحة لها تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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