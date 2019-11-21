كفاين يقر اطلاق حملة لتنظيم الصيد التقليدي وضبط المخالفين بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الغيضة

أقر اجتماع برئاسة وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، اليوم الخميس، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، اطلاق حملة تنفيذ اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي وضبط وردع المخالفين.



وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم عبدالله نيمر، ومدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة، المهندس عبدالناصر عويض كلشات، ومدراء عموم وأمن مديريات المحافظة الساحلية الست، والمختصين من الهيئة العامة للمصائد السمكية، أكد كفاين على أهمية البدء في تنفيذ لائحة تنظيم الصيد التقليدي للحفاظ على الثروة السمكية النوعية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الصياديين في محافظة المهرة يتوزعون على مختلف المحافظات، مشدد على تطبيق إجراءات الرقابة الفنية والرسمية والمجتمعية.

وذكر أن الرقابة المجتمعية تعد من أنجح أنواع الرقابة لحماية السواحل والثروة السمكية.

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وأوضح أن مخلفات الصيد التقليدي تنقسم إلى مخالفة زمنية أو مكانية أو استخدام وسيلة ممنوعة والتي تمثل أكثر شيوعا.

وبين أهمية تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للصيد، لتفادي الأخطار المدمرة للثروة السمكية.

من جانبه، شدد الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم نيمر، على تنفيذ إجراءات الحفاظ على الثروة السمكية لما تمثله من أهمية ومردود اقتصادي.

إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية بالمهرة، المهندس عبدالناصر كلشات، إن مجال مراقبة التفتيش البحري، سشهد تطور في الفترة القادمة.

وشكر مدراء عموم وأمن المديريات الفاعلة في تنظيم آليات الصيد وضبظ المخالفين.

واستمع الوزير كفاين إلى مداخلات من مدراء عموم وأمن المديريات، والتي أكدت على أهمية تطبيق لائحة تنظيم الصيد بالتزامن مع حملات توعوية بوسائل الصيد الممنوعة ولقاءات مع الصيادين بالمديريات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة وضبط المخالفين، وضرورة اتخاذ إجراءات منع دخول الوسائل الممنوعة عبر المنافذ ووقف تصنيعها محليا.