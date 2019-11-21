اجتماع في شحن يناقش القضايا الخدمية والأمنية بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ناقش اجتماع عقد اليوم في مبنى السلطة المحلية بمديرية شحن برئاسة مدير عام المديرية الشيخ محمد بن محمد زعبنوت وضم مشائخ وأعيان قبيلة زعبنوت.



وكرس الاجتماع لمناقشة الاوضاع الامنية والخدمية المتعلقة بالمديرية ، بالإضافة إلى واقعة العمل التخريبي بمنفذ شحن.

وحمل شيوخ قبيلة زعبنوت ما حدث مسؤولية الجهات الامنية بالمنفذ وتحمل تبعات تقصيرها.

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كما اعتبرت السلطة المحلية و شيوخ القبيلة بالمديرية ان مشروع تطوير وتوسعة المنفذ هو مشروع ذو منفعة عامة، مؤكدين ان المشروع يخدم أبناء محافظة المهرة عامة.

وفي الاجتماع أكدت قبيلة زعبنوت إنها ستقف بكل حزم ضد أي عمل تخريبي لضبط الأوضاع استشعاراً منها لواجبها.

إلى ذلك استنكرت السلطة المحلية بمديرية شحن وشيوخ وأعيان المديرية الأعمال التخريبية المشينة التي قام بها خارجون عن النظام والقانون وعم طاعة أولياء أمورهم وهم من جنسيات خليجية ولا ينتمون للمديرية.

واعتبرت السلطة المحلية والشيوخ والأعيان - في مذكرة إدانة ذُيلت بتوقيعات وأختام - أن الأعمال التخريبية مرفوضة كونها تزعزع الاستقرار وتعيق تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمديرية وتضر بمصلحة أبناء المهرة بشكل عام. وأعلن الشيوخ والأعيان بمديرية شحن ترحيبهم بأي جهد أو مشروع يتبناه الأشقاء في الخليج سوى أكان مقدم من دولة أو أشخاص يخدم مصلحة أبناء المديرية ويساهم في توفير الخدمات للمواطنين كون المديرية منطقة حدودية وبها كثافة سكانية ويقطنها مواطنون من جميع المحافظات اليمنية وبحاجة لأي دعم أو مشاريع خدمية وتنموية.

وحملت السلطة المحلية وشيوخ وأعيان شحن الجهات الأمنية بالمنفذ مسؤولية ما حدث بسبب تقصيرها.