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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اخماد حريق هائل في خور المكلا.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
تمكنت فرق الدفاع المدني بأمن ساحل محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، ظهر الخميس، من إخماد حريق نشب بأحد الجسور في خور المكلا المعلق.
وقال شهود عيان إن الحريق الذي وقع بإحدى الجسور في خور المكلا نفذه مجهولون عمدا لإثارة الفوضى.
وبحسب الشهود، فإنه لم يتم تسجيل أية خساير مادية أو أضرار جسيمة جراء العملية التي تحدث للمرة الأولى في مدينة المكلا منذ قيام الجسر المعلق.
وأكد المساعد وحيد سعيد برك ضابط نوبة في الدفاع المدني، أن مركبة وطاقم الدفاع المدني هرعا للموقع فور تلقيهم بلاغاً من عمليات المحافظة عن وجود حريق في الجسر المؤدي إلى منطقة باجعمان.
وتمكنت فرق الدفاع المدني بساحل حضرموت مؤخرا من إخماد العديد من الحرائق الكبيرة على مستوى مديريات الساحل الرئيسية، إلى جانب تدخلاتها أثناء هطول الأمطار وتدفق السيول.
وتشهد إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت تقدماً ملحوظاً في أداء عملها، لا سيما بعد الدعم السخي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.
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