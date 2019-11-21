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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الخميس

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الخميس

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء الخميس، وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي: 150

الدولار :   570

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الدرهم :  152

اسعار البيع

السعودي:  152

الدولار :   577

الدرهم :   154

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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