قيادي بالمقاومة الجنوبية لـ"اليمن العربي": الحكومة مهمتها الرواتب..والشرعية تستخدم الشللية للبقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

"لم تعود الحكومة" بتلك الكلمات وصف سيف المحرمي القيادي في المقاومة الجنوبية عملية عودة الحكومة، مبينًا أن ما وصل الى عدن هو فريق اداري براسه معين عبد الملك لتسيير اعمال صرف رواتب الموظفين فقط.

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وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن اتفاق جده الى حد هذه اللحضه لم ينفذ منه اي شي ، مشيرًا إلى أن شعب الجنوب خرج مضاهرات في المهره يطالب المجلس الجنوبي بفرض سيطرته على المحافظه وطرد الميسري وحزب الاصلاح من المهره وقبلها حدثت اعتصامات في سقطرى تطالب بطرد حزب الاصلاح من المحافظه ممثل بالمحافظ المحروس.

وأضاف القيادي بالمقاومة الجنوبية، أن الحكومه الشرعيه ممثله بحزب الاصلاح ليس لها وجود في المحفظات الجنوبيه فهو يقوم بزرع الفتنه وخلق نوع من العصبيه والشلليه والمناطقيه ويقوم بدعمهم من اجل تنفيذ اجنده تخدمهم لفرض سيطرتهم على ارض الجنوب ونهب ثرواتهم.

ووجه المحرمي رسالة إلى العرب والعالم باسره ان الجنوب بايادي الجنوبين من المهره الى باب المندب وقريبا سيعترف المجتمع الدولي والجامعه العربيه بهذا الكيان الذي اعيد صياغته بعد ان دمر وهمش من قبل احتلال همجي متخلف لثلاثه عقود من الزمن