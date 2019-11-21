شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1100 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 854 خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 1230 ظهرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1330 ظهرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1830 مساء.

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