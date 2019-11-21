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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. إحباط محاولة تهريب أحذية عسكرية إلى صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365
أحبطت الأجهزة الأمنية في عدن، اليوم الخميس، محاولة تهريب أحذية عسكرية إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقالت مصادر أمنية، أن أفراد نقطة الرباط، شمال العاصمة عدن، ضبطت شحنة من الأحذية العسكرية كانت في طريقها إلى صنعاء.
وأوضحت أنها نجحت في توقيف شاحنة نقل، (قاطرة)، بعد خروجها من العاصمة متجهة إلى محافظة صنعاء، عثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأحذية العسكرية المهربة.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الشاحنة والمهربين، وأحالتهم إلى الجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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