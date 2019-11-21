الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان السعودي قبالة نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي قبالة نجران.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة لتحالف العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران، مشيرا إلى أنه تم إسقاطها بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في المناطق الحدودية.

ويأتي هذا الانجاز بعد يوم من تمكن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية من اعتراض طائرة F15 تابعة لدول العدوان في محافظة صعدة محور جيزان وذلك بعد التصدي لها بصاوخ ارض جو نوع ثاقب أجبرها على المغادرة.

وفي ال24 من أغسطس 2019م. كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع” في مؤتمر صحفي عن منظومتي دفاع جوي ” فاطر1 ، ثاقب1″، مؤكدا أن هناك ثلاث منظومات جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا،