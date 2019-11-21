اجتماع مرتقب لمجلس الأمن يستمع فيها لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أفاد مسؤول أممي أن مجلس الأمن سيعقد غدا الجمعة جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن.

ويأتي الانعقاد المرتقب لمجلس الأمن في ظل التحذيرات الدولية واليمنية من خطورة الوضع الانساني في اليمن جراء استمر العدوان السعودي والحصار المفروض على اليمن.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت اليمن.

وقال الحساب الرسمي للبعثة الأممية في بيان له، أن غريفيث سيقدم إفادة إلى مجلس الأمن حول آخر تطورات الأوضاع في اليمن.