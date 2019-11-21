فريق علماء يعلن العثور على موقع سفينة نوح بدقة وينوي إثبات اكتشافه بالصور .

عدن - ياسمين التهامي - قال فريق من العلماء وصيادي الآثار التاريخية إنه حدد موقع وجود “سفينة نوح”، مشيرا إلى أنه ينوي نشر صور من شأنها أن تؤكد أنها مدفونة في منطقة جبلية شرق تركيا.

وذكر أفراد الفريق، الذي يقوده الجيوفيزيائي النيوزيلندي، جون لارسن، ومهندس الحاسوب وعالم الآثار الأمريكي، أندرو جونز، والمخرج وصائد الآثار المعروف التركي، جيم سيرتيسين، أنهم تمكنوا من تحديد نموذج ثلاثي الأبعاد لسفينة نوح، من خلال دراسة جسم غامض تحت الأرض بمنطقة الجبال في موقع دوروبينار، الذي تم الكشف عنه يوم 11 سبتمبر 1959.

وتم تصميم النموذج، حسبما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، عبر تحليل البيانات الكهرومغناطسية من تربة الموقع المزعوم لوجود السفينة، حيث وضع العلماء أسلاك خاصة مصطفة على مسافة 20 سنتيمترا على بعضها بعضا.