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عدن - ياسمين التهامي - وكيلة محافظة تعز الدكتورة ايلان عبد الحق تدشن حملة توزيع شحنة الادوية المقدمة من مركز الملك سلمان علي المستشفيات والمراكز الصحية بتعز

دشنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية صباح اليوم الخميس الموافق ٢١ -١١-٢٠١٩م توزيع شحنات الادوية والمستلزمات الطبيه و محاليل الغسيل الكلوي علي المستشفيات والمراكز الصحية باكثر من ١١٠ طن و المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه . ح

وشكرت الدكتورة إيلان عبدالحق بإسمها وبأسم السلطة المحلية وكل ابناء مدينة تعز مركز الملك سلمان على الدعم الدائم و المستمر لكل القطاع الصحي منذ بداية الحرب

و ثمنت الجهود الانسانية العظيمة للمركز و التى تعكس حرص و تعاون الاشقاء في المملكة العربية السعودية و دعمهم الدائم لمحافظة تعز و كل محافظات الجمهورية للتخفيف من معاناة المواطنين من الأثار المدمرة للحرب

حضر التدشين مدير عام مكتب الصحة و السكان د. عبد الرحيم السامعي جديد اب برس : Advertisements

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