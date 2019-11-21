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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف تدشين المرحلة الثانيه من مشروع صندوق النظافة والتحسين

2019/11/21 الساعة 07:45 مساءً (الخليج 365_الجوف فيصل علي)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. هذا مايحدث الان بين أمراء الاسرة الحاكمة.. والملك سلمان يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله وتسليم مقاليد السلطة لولي العهد "محمد بن سلمان".. تفاصيل طارئة صوت و صورة.. زلزال من أبراج ”سما المصري ” تظهر بالفستان الاحمر المتوهج Advertisements شاهد فيديو.. سما المصري تنشر فيديو تتظاهر بلبوصة : شوفوا بتطالب بحق مين ظهور جديد للراقصة ’’سما المصري‘‘ لن تصدق ماذا تعمل بقميص النوم ..شاهد فيديو صادم سما المصري تقارن تضاريسها بمؤخرة رانيا يوسف! – صورة شاهد... أول ظهور لشيماء الحاج بعد فضيحة الفيديوهات الاباحية اختفاء غامض لأميرة من "آل سعود".. و"دويتشه فيله" يفجر مفاجات مزلزلة ويكشف علاقة محمد بن سلمان بالحادثةtyle="text-align: justify;">مواصلة لدعم صندوق النظافة والتحسين دشن في محافظة الجوف المرحله الثانية من مشروع صندوق النظافة والتحسين وذلك باضافة 2 اليات للنظافة وارضية مقلب للنفايات بمساحة 24000 الف متر مربع وفي هذا الاطار اكد الاخ / محسن الصرط مدير صندوق النظافة ان هذه المرحلة من المشروع ستسهم في الحد من انتشار الامراض وتكدس القمامة واظهار مدينة الحزم مركز الجوف بشكل حضاري ولائق ودعا الصرط السلطة المحلية والمنظمات الدولية الي بذل المزيد من الجهود وذلك في مساندة صندوق النظافة

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