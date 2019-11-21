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تنظيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالجوف

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صنعاء - ياسمين الخيامي - تنظيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالجوف

2019/11/21 الساعة 07:43 مساءً (الخليج 365_الجوف فيصل علي)

نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الجوف فعاليات رياضية للاحتفال باليوم العالمي للطفل والذكرى الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف ال20 من نوفمبر من كل عام بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وقال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالجوف حسن هذلول أن هذه الغاليات تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة التي يقيمها المكتب في مختلف المجالات بالمحافظة احتفاء بيوم الطفل والتي تسهم في تعزيز حق الطفولة في مختلف نواحي الحياة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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