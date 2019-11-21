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صنعاء - ياسمين الخيامي - تنظيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالجوف

2019/11/21 الساعة 07:43 مساءً (الخليج 365_الجوف فيصل علي)

نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الجوف فعاليات رياضية للاحتفال باليوم العالمي للطفل والذكرى الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف ال20 من نوفمبر من كل عام بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وقال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالجوف حسن هذلول أن هذه الغاليات تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة التي يقيمها المكتب في مختلف المجالات الرياضية بالمحافظة احتفاء بيوم الطفل والتي تسهم في تعزيز حق الطفولة في مختلف نواحي الحياة .

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