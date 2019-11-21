شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثيقة .. هيئة الطيران المدني تحدد مواعيد إٍستقبال مطار الريان للرحلات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 حددت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، مواعيد إستقبال مطار الريان الدولي بمدينة المكلا محافظة حضرموت للرحلات الجوية .

جاء ذلك في تعميم وجهته إلى جميع الشركات العاملة في الجمهورية اليمنية وهي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة وطيران الملكة بلقيس والمنظمات الدولية ممثلة بالأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وأطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر . وجاء في التعميم "أنه بعد إستكمال تجهيز مطار الريان الدولي نعلن فتحه للتشغيل (إستقبال وترحيل الرحلات) بكامل الجاهزية، حيث أن العمل سيكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً كمرحلة أولى" .

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