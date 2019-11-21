المهرة .. إطلاق حملة لتنظيم الصيد التقليدي وردع المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

أقر إجتماع عقد اليوم في محافظة المهرة، برئاسة وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، اطلاق حملة تنفيذ اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي وضبط وردع المخالفين .



وشدد الإجتماع على ضرورة أن يرافق تنفيذ اللائحة حملات توعوية بوسائل الصيد الممنوعة ولقاءات مع الصيادين بالمديريات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة وضبط المخالفين، وومنع دخول الوسائل الممنوعة عبر المنافذ ووقف تصنيعها محليا.

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وأكد الوزير كفاين على أهمية البدء في تنفيذ لائحة تنظيم الصيد التقليدي للحفاظ على الثروة السمكية النوعية خاصة وأن الصيادين في محافظة المهرة يتوزعون على مختلف المحافظات .. مشدداً على تطبيق إجراءات الرقابة الفنية والرسمية والمجتمعية التي تعد من أنجح أنواع الرقابة لحماية السواحل والثروة السمكية .

فيما شدد الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم نيمر، على تنفيذ إجراءات الحفاظ على الثروة السمكية لما تمثله من أهمية ومردود اقتصادي.

بدوره أشار رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية بالمهرة، المهندس عبدالناصر كلشات، إلى إن مجال مراقبة التفتيش البحري، سيشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة القادمة.

حضر الإجتماع، مدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، ومدراء عموم وأمن مديريات المحافظة الساحلية الست، والمختصين من الهيئة العامة للمصائد السمكية .