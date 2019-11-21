ورشة عمل في عدن توصي بتطوير المناهج التعليمية لأجهزة القضاء والأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بـ"التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال" التي أختتمت اعمالها اليوم الخميس، في عدن بأهمية تطوير المناهج التعليمية في المنشآت التعليمية لأجهزة القضاء والأمن .

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وأكد المشاركون على ضرورة تأهيل مراكز الايواء لرعاية النساء المعنفات وكذلك بالنسبة للأطفال، وتأهيل وتدريب النساء المعنفات وتمكينهم اقتصاديا لتنفيذ مشاريع ذاتية، و ايجاد نصوص عقابية لأولياء الأمور الذين يهملون تربية أبنائهم.

وشددوا على ضرورة تفعيل دور العون القضائي للنساء في وضع الضحية، و انشاء المحاكم والنيابات وتفعيل دور شرطة الأحداث في عموم محافظات الجمهورية، وانشاء مركز لإدارة ودراسة الحالة في جامعة عدن والداخلية، و تشكيل فريق للاستجابة السريعة لاحتياجات الطفل، و استقلال سجون النساء وإداراتها.

وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش 30 مشاركاً من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني، في الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة (تجديد) للتمنية والديمقراطية ،وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، أثر التقاليد الاجتماعية في اقامة المرأة امام القضاء وأجهزة انقاذ القانون، واتفاقية مكافحة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والتدابير الخاصة بالاحداث، ومعرفة احتياجات وأولويات النساء والاطفال ضحايا العنف بمحافظة عدن.